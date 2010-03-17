Капитан «Челси» на автомобиле сбил болельщика

Капитан лондонского «Челси» Джон Терри после матча с «Интером», покидая стадион «Стэмфорд Бридж» на своем автомобиле сбил одного из болельщиков, сообщает Marca. Инцидент произошёл около 23:00 по местному времени. Терри вместе с женой Тони выезжал со стадиона, когда на дорогу вышла группа болельщиков. Один из фанатов начал фотографировать футболиста и его супругу. Тогда Терри нажал на газ и сбил болельщика. Футболист не остановился, чтобы узнать в каком состоянии находится сбитый им человек и покинул место происшествия. По словам очевидцев, болельщик сильно ударил колено, но его жизнь вне опасности.