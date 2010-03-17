Предъявлено обвинение россиянке, сбившей насмерть знаменитую спортсменку

Генпрокуратура Белоруссии передала в Генпрокуратуру РФ материалы уголовного дела по факту гибели в ДТП знаменитой белорусской велосипедистки Зинаиды Стагурской. «Собраны доказательства виновности 42-летней жительницы Санкт-Петербурга в совершении этого преступления, и ей предъявлено обвинение», - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в среду в Генпрокуратуре Белоруссии, передает NEWSru.com. В связи с тем, что обвиняемая является гражданкой России, уголовное дело передано российской стороне для осуществления уголовного преследования на территории Российской Федерации, пояснили в Генпрокуратуре. «Зинаида Стагурская погибла в ДТП 25 июня 2009 года в Витебской области. Жительница Санкт-Петербурга - водитель джипа «Хонда CRV», не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила наезд на ехавшую велосипедистку. Она скончалась на месте происшествия», - напомнили в ведомстве. Правоохранительными органами Белоруссии по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее сообщалось, что женщина-водитель джипа в результате ДТП получила тяжелые ранения, Стагурская соблюдала правила движения, а сопровождавший спортсменку тренер Владимир Печерин, ехавший на автомобиле сзади, успел вывернуть руль и оказался в кювете. Стагурская - многократная чемпионка СССР и Белоруссии, участница трех Олимпийских игр, чемпионка мира 2000-го года в групповой гонке, победительница международной велогонки "Джиро д'Италия" в 2001 году, победительница престижной веломногодневки "Большая петля" в 2002 году - женского аналога знаменитой "Тур де Франс". В последние годы спортсменка проживала в итальянском городке Прато и на родину приехала за неделю до трагедии. В Витебском районе 38-летняя спортсменка тренировалась перед предстоящим чемпионатом Белоруссии.