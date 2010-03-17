Армянские борцы не поедут на чемпионат Европы в Баку

Сборная Армении по греко-римской борьбе отказалась от участия в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 18 апреля в столице Азербайджана Баку. Тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян объяснил это решение важностью подготовки к чемпионату мира. «Это решение национального олимпийского комитета Армении. Оно обуславливается тем, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, который пройдёт в Москве 6-12 сентября. А на данный момент мы проводим учебно-тренировочный сбор в Ереване, который завершим 20 марта. Ещё один сбор мы проведём с 31 марта по 14 апреля в Цахкадзоре, а 3-6 июня примем участие в международном турнире, который пройдёт в Тбилиси», — сказал Джулфалакян в интервью сайту armsport.am, передает Чемпионат.ру.