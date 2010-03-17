ФИФА по-прежнему признает СССР и другие несуществующие страны

Немецкие журналисты, желающие получить аккредитацию на чемпионате мира в ЮАР, могут быть представлены тремя различными государствами, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на немецкую газету Bild. Согласно информации издания, членами ФИФА до сих пор официально числятся ФРГ, ГДР и Саар (земля ФРГ, граничащая с Францией и Люксембургом, названная по реке Саар. Столица — Саарбрюккен). Кроме того, в официальных документах ФИФА числятся такие страны, как Югославия, Чехословакия, Родезия (Зимбабве), подмандатная Британии Палестина, Верхняя Вольта (Буркина-Фасо) и СССР.