Тимощуку сделали выгодные предложения два российских клуба

Представитель украинского полузащитника «Баварии» Анатолия Тимощука Виталий Юрченко заявил, что футболисту надоела роль запасного, и он может вернуться в чемпионат России с учетом того, что трансферное окно в российской премьер-лиге продлено до 8 апреля. При этом Юрченко отметил, что пока возможность трансфера уже этой весной остается лишь теоретической. «Есть теоретическая возможность, что переход в другой клуб состоится уже в самое ближайшее время. Дело в том, что трансферное окон в России открыто до 8 апреля. Два клуба сделали Анантолию выгодные предложения. Однако боссы «Баварии» заявили, что заинтересованы в том, чтобы Тимощук оставался в «Баварии», так как очень ценят его профессионализм и личные качества», – цитирует Юрченко мюнхенская Tages Zeitung. По сведениями источника, два клуба, о которых говорит представитель Тимощука, – это «Зенит», в составе которого Тимощук становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА, а также московский «Спартак».