Бокс. Хэй: Я стану абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

Чемпион мира по версии WBA британец Дэвид Хэй заявил, что после ухода из бокса Рикки Хаттона станет главной звездой бокса в Великобритании. Напомним, что Хэй проведет первую защиту своего титула, завоеванного в ноябре прошлого года после победы над Николаем Валуевым, 3 апреля в Манчестере на MEN Arena против Джона Руиза. «До поединка с Валуевым любители бокса не так хорошо знали меня и мои возможности, но после этого боя я стал известен во всем мире. Я собираюсь объединить все титулы и стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. После того как Хаттон ушел из бокса я займу его место и стану королем бокса в Британии. Хаттон был отличный боец и после его победы над Костей Цзю многие считали его лучшим в мире, но времена меняются, и теперь восходит моя звезда. Теперь мое время блистать на MEN Arena», – цитирует Хэя Manchester Evening News.