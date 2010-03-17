Ягудин: Плющенко проиграл по-глупому

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что у Евгения Плющенко было достаточно сил выиграть Игры в Ванкувере. «Конечно, Плющенко – молодец, что вернулся. Он – выдающийся спортсмен. Но в его поступке не вижу ничего героического. Он хотел вернуться на лед и завоевать «золото». Не получилось. После выступления и он, и его тренер сетовали на несправедливость. Но коль ты возвращаешься в спорт, то должен играть по тем правилам, что есть сейчас. Жене нужно было проанализировать, на чем он мог заработать очки, взвесить все плюсы и минусы. Считаю, что он проиграл на пустяке, по-глупому. Если бы сделал каскад 4-3-2, точно бы победил. Вместо этого он упростил свою программу и уступил совсем немного. И якобы несправедливо судейство тут не причем. Когда-то мой тренер Татьяна Тарасова сказала: «Леша, нам будет трудно, чтобы победить, нужно быть на одну, на две головы выше!» На этой Олимпиаде Женя проиграл, а вообще считаю его сильнейшим фигуристом мира», – приводит слова Ягудина Sports.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду – Самара».