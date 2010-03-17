Представить заявку России на проведение ЧМ-2018 может Путин

Премьер-министр РФ Владимир Путин может возглавить представление заявки РФ на право проведения чемпионата мира по футболу-2018, которое состоится в Цюрихе в декабре. На заседании президиума правительства первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что представление заявки, как правило, сопровождает высокий уровень от государства-заявителя. «В том числе вы, Владимир Владимирович, получили приглашение принять соответствующее участие в этой церемонии. Все помнят, как вы работали при представлении нашей заявки в 2014 году в Сочи», – сказал Шувалов, отметив, что в ФИФА надеются, что у премьера будет такая возможность, передает «РИА«Новости».