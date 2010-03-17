Хоккей. Женщины из Димитрова выиграли Кубок европейских чемпионов

Женский хоккейный клуб «Торнадо» из подмосковного Дмитрова выиграл в Берлине Кубок европейских чемпионов, не потерпев ни единого поражения. «Мы впервые победили в этом престижном турнире, - заявил ИТАР-ТАСС по возвращении домой главный тренер Алексей Чистяков. - Хочу надеяться, что наш успех привлечет, наконец, серьезное внимание к женскому хоккею со стороны государственных спортивных органов, если мы хотим ставить задачу бороться за медали на Играх в Сочи-2014». В Берлине россиянки обыграли финский «Эспоо Блюз» - 4:3, чешскую «Славию» - 10:2 и местный «ОСЦ» - 8:0. Капитан «Торнадо» Екатерина Смоленцева отмечена призом самому ценному игроку - 9 очков (6 шайб + 3 передачи), а ее подруга по команде Ия Гаврилова признана лучшей нападающей. Одиннадцать игроков «Торнадо» принимали участие в Олимпиаде в Ванкувере - девять россиянок и две словачки. 40-летний наставник победительниц Алексей Чистяков в бытность игроком выступал в командах «Торпедо» (Ярославль), «Дизелист» (Пенза), «Кристалл» (Электросталь), «Витязь» (Подольск). На Олимпиаде-2010 ассистировал Валентину Гурееву в сборной России, занявшей шестое место.