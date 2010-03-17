Сборную России в ближайшее время возглавит Адвокат

По сообщению российского издания Спорт ДЗД, вопрос о новом главным тренере сборной России уже практически решен. В ближайшие две-три недели будет объявлено, что на посту рулевого национальной команды Гуса Хиддинка сменит другой голландский специалист Дик Адвокат, передает «Корреспондент». Ранее сообщалось, что голландский специалист подпишет предварительное соглашение с РФС, в соответствие с которым вступит в должность главного тренера сборной после 30 июня, - сразу по истечении срока действия контракта с РФС действующего наставника России Гуса Хиддинка.