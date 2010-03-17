Лидер «Барселоны» получил травму перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов

Лидер испанской «Барселоны» Хави получил травму за день до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов со «Штутгартом», который состоится вечером 17 марта. Во вторник, 16 марта, во время тренировки Хави потянул икроножную мышцу правой ноги и выбыл из строя примерно на де недели, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. 17 марта стало известно также, что малийский полузащитник «Барселоны» Сейду Кейта восстановился после травмы ноги, из-за которой он не играл около месяца. Кейта сможет выйти на поле в матче со «Штутгартом». Игра «Барселона» - «Штутгарт» состоится 17 марта в Испании и начнется в 22:45 по московскому времени. Первая встреча прошла три недели назад в Штутгарте и завершилась вничью 1:1.