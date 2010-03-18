Шарапова снялась с турнира в Майями

Российские спортсмены Мария Шарапова, Динара Сафина и Николай Давыденко не будут выступать на теннисном турнире Sony Ericsson Open 2010 в Майами из-за травм. Об этом 17 марта заявили организаторы турнира, сообщает агентство AFP. Таким образом, российских участников на турнире не осталось. В феврале 2010 года Шарапова выиграла самый престижный турнир в США WTA, проходивший в Мемфисе, однако позднее выбыла в 1/16 финала турнира в Indian Wells. Врачебный анализ показал наличие костного ушиба, который не позволит Шараповой продолжать выступления и тренировки в ближайшие три-шесть недель. Трехкратную финалистку турниров "Большого шлема" Динару Сафину продолжает беспокоить травма спины, в результате которой в январе она выбыла из числа участников Australia Open 2010. Снялся с турнира и Николай Давыденко, получивший травму запястья на февральском турнире ATP в Роттердаме. Он был вынужден отказаться играть в Indian Wells после первого матча, когда выяснилось, что у него перелом. Sony Ericsson Open является третьим по престижности турниром на твердом покрытии в США после WTA и Indian Wells. «Лента.ru»