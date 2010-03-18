На гонке в Ле-Мане выступит женский экипаж из Швейцарии

Швейцарская команда Matech Competition заявила о своем намерении выставить полностью женский экипаж на знаменитый марафон «24 часа Ле-Мана», сообщает AutoHebdo. Команда, традиционно сотрудничающая с концерном Ford в гонках спортпрототипов, выступит в категории GT1 на автомобиле Ford GT1. Возглавит эпипаж известная швейцарская пилотесса Наташа Гашан, двоюродная сестра гонщика Формулы-1 Себастьяна Буэми. С 2002 по 2008 годы Гашан выступала в Формуле-BMW и Формуле-3. Сезон 2009 года Наташа провела в Формуле-2, где заняла 23 место, завоевав два очка. Зимой Гашан была заявлена за команду Matech Competition в мировом чемпионате FIA GT1 вместе с еще одной швейцарской гонщицей, Синди Аллеман, которая станет ее напарницей и в Ле-Мане. Аллеман ранее выступала в Формуле-3, а в 2008 году перешла в американскую серию Indy Lights. Лучшим результатом Синди стал финиш на четвертом месте на трассе Мид-Огайо. Специально для гонки в Ле-Мане экипаж будет дополнен Рахель Фрей, также представляющей Швейцарию. В предыдущие годы Рахель участвовала в Формуле Рено-2.0, Формуле Мастер и немецкой Формуле-3. Фрей и Наташа Гашан уже выступали вместе за команду своей страны в серии A1. Впервые швейцарский женский экипаж появится на трассе уже 9 мая, в гонке «1000 километров Спа», которая станет главным этапом подготовки к знаменитому марафону. «Лента.ru»