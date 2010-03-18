26 марта будет объявлен «Днем Эвана Лайсачека»

26 марта 2010 года будет объявлен «Днем Эвана Лайсачека» в его родном городе Напервиль (штат Иллинойс). В этот день олимпийский чемпион впервые вернется в родной город с момента триумфа в Ванкувере. «Мы все испытываем большое волнение и предвкушаем возвращение домой олимпийского чемпиона Эвана Лайсачека. Мы восхищаемся его достижением, и в этот день его семья, друзья и поклонники станут единым целым. Я с нетерпением жду того момента, когда вручу ему ключи от города и объявлю 26 марта «Днем Эвана Лайсачека» в Напервиле», – цитирует мэра города Джорджа Прадела Icenetwork.