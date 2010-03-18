Тренер сборной России по хоккею выбрал новых помощников

Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал имена своих новых помощников. Ими станут Андрей Назаров, Валерий Брагин и Борис Майоров. Быков добавил, что официально говорить о новых помощниках можно будет только после того, как их назначение утвердит исполком Федерации хоккея России (ФХР), пишет издание «Спорт-Экспресс». Планируется, что Назаров, возглавляющий клуб КХЛ «Трактор» из Челябинска, будет следить за выступлением российских хоккеистов в НХЛ и в низших североамериканских лигах. 17 марта Назаров побывал в Уфе, где Быков и его помощник Игорь Захаркин предложили ему войти в тренерский штаб сборной. Назаров принял это предложение. По словам Быкова, вопрос с руководством «Трактора» о совмещении постов в клубе и сборной, Назаров решит сам. Быков считает, что для челябинского клуба работа Назарова в национальной команде – «вопрос престижа». Брагин, который, по словам Быкова, в ближайшее время должен возглавить молодежную сборную России, в главной команде страны будет отвечать за «внутрироссийский фронт работы». Что касается Майорова, то он станет советником тренерского штаба. Быков отметил, что его рекомендации будут крайне важны для наставников команды. Решение об усилении тренерского штаба сборной России было принято Федерацией хоккея России (ФХР) вскоре после окончания Олимпиады-2010. На Играх в Ванкувере российская команда завершила борьбу за медали в 1/4 финала, уступив Канаде со счетом 3:7. «Лента.ru»