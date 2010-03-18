Стрельба из лука. ЧЕ. Украинцам пока сопутствует успех

На чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещениях, который проходит в хорватском Порече, прошли квалификационные соревнования. Довольно успешно выступили тут представители украинской делегации. По результатом квалификационного круга соревнований европейского первенства в Порече, украинские лучники расположились на следующих позициях… Классический лук мужчина: Ивашко Маркиян – 2 место Рубан Виктор – 4 Хавтура Валентин – 11 женщины: Мильченко Нина – 7 Коваль Виктория – 8 Дорохова Татьяна – 11 юниоры: Марченко Евгений – 1 Скачок Александр – 16 Жидецкий Цезарий – 28 юниорки: Голянова Светлана – 2 Сиченикова Лидия – 14 Куриляк Мария – 16 Блочный лук юниоры: Кардаш Игорь – 14 юниорки: Шкляр Ксения – 5 Дьякова Виктория – 6 Москаленко Юлия – 10 Сегодня определятся участники полуфиналов во всех категориях, которые уже в пятницу (юниоры) и в субботу (взрослые) разыграют медали чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещениях.