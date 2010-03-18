Тренеру ЦСКА приснилась победа над «Севильей»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признался, что перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей», выигранном армейцами со счетом 2:1, ему приснилась, что его команда одержала победу со счетом 3:2. Слуцкий отметил, что в реальности канва матча совпала с тем, что ему приснилось, пишет издание «Спорт-Экспресс». Тренер армейцев рассказал о приснившейся победе над «Севильей» 17 марта - на следующей день после игры. По словам Слуцкого, в его сне голы в ворота испанцев забили Томаш Нецид, Милош Красич и Алан Дзагоев. В реальности за армейцев отличились Нецид и Кейсуке Хонда, а Дзагоев на поле не вышел. Слуцкий добавил, что в приснившемся матче ЦСКА открыл счет в конце первого тайма, сразу после перерыва забил второй гол, затем дважды пропустил, но в концовке провел победный мяч в контратаке. По словам тренера, когда в реальном матче на 39-й минуте Нецид открыл счет, он вспомнил о сне, но вскоре «Севилья» отыгралась, и он выбросил эти мысли из головы. Слуцкий признался, что вещий сон на тему футбола приснился ему не в первый раз. Когда наставник тренировал ФК «Москва», перед одним из матчей ему приснилось, что его команда выиграет со счетом 2:1, и игра завершилась именно с таким счетом. «Лента.ru»