Тбилисских болельщиков заподозрили в налете на Союз регби Грузии

В ночь на 18 марта в Тбилиси неизвестные ограбили офис Союза регби Грузии, сообщает Грузия Online. Как рассказал финансовый директор союза Михаил Каландадзе, придя на работу в четверг утром, он обнаружил, что двери помещения взломаны, после чего сразу вызвал полицию. По мнению сотрудников спортивной организации, в офис ночью пробрались болельщики, которые надеялись обнаружить там билеты на предстоящий 20 марта матч сборных Грузии и России. О пропаже компьютерной техники, денег или других ценностей ничего не сообщается. Матч, вызвавший ажиотажный интерес, пройдет на нейтральной территории - в турецком Трабзоне. Для грузинских болельщиков было выделено шесть тысяч билетов, из которых 5800 моментально раскупили. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают криминалисты, ведется следствие. «Лента.ru»