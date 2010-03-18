«Уильямс» хочет сотрудничать с «Фольксвагеном»

Автомобильный гигант «Фольксваген» может объединиться с командой «Уильямс». Предполагается, что владелец команды Фрэнк Уильямс готов продать часть акций немецкой компании. «Мы будем гораздо сильнее в связке с автопроизводителем, нежели частной командой. И, конечно, у нас близкие отношения с Германией. Помню, как мы приезжали на гонки на автобусах «Фольксваген» – иногда мы в них даже спали! Немецкие машины отменны, ведь «Мерседес» выиграл с «Брауном» титул в прошлом году, а с «Маклареном» – в предыдущем. А теперь у них своя команда»,- цитирует Фрэнка Уильямса Motorsport. Представитель гоночного отдела компании «Фольксваген» заявил, что в данный момент компания не собирается заниматься «Формулой-1», но это возможно в дальнейшем. «Мы готовы рассмотреть предложение ФИА о едином двигателе с 2013 года, этот проект может привести к огромной экономии в «Формуле-1», – цитирует Ханса-Йоакима Штука Motorsport. СПОРТ СЕГОДНЯ