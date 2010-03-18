Владимир Кличко: Хэй смешон. А Валуев – настоящее фрик-шоу!

Около 110 стран покажут в прямом эфире поединок Кличко – Чемберс из Германии, но зрители в США бой на HBO не увидят… У главы отдела спортивного вещания канала Росса Гринберга есть свое объяснение такого решения, передает Bokc.org. «Одно время Владимир хорошо поработал над своим присутствием на американском ТВ, стал узнаваемым, мы сделали прорыв в этом направлении, - цитирует Гринберга ESPN. – Но затем вернулся в бокс Виталий Кличко и публика вновь начала из путать. Это смутило нашего клиента, людям тяжело их различать». На FightNews.com даже появилось голосование по этому поводу – «Различаете ли вы братьев Кличко?». Любопытно, Росс Гринберг это всерьез сказал? Или ему тяжело было признать, что у канала недостаточно денег, чтобы заполучить права на бои и Виталия, боксирующего довольно часто, и Владимира… HBO недавно вязался в историю в первом полусреднем весе, состоялся бой Пакьяо – Клотти, предстоят Мозли – Мэйвезер и Рой Джонс – Хопкинс. Не испытывая достаточной уверенности в покупательной способности публики, воротилы даже не решились поставить на PPV поединок обычно востребованного Мигеля Котто с Юрием Форманом 5 июня, и вероятнее всего так же будет и с боем Руис – Хэй 3 апреля. Вообще, у Чемберса и его тренера Роба Мюррэя-старшего есть свое мнение на счет Кличко. «Он однообразен, боксер одного измерения, - считает Мюррэй. – Он дерется в своем европейском стиле, старается держать соперника подальше от себя. Это в общем и расстраивает HBO. Вблизи он только хватается, клинчует и изматывает этим оппонента. А фанатам бокса хочется видеть, как он возьмется за дело и пожестче». Говоря о преимуществах Эдди Чемберса, Мюррэй-ст. называет в числе первых – атлетизм. «Кличко не так хорош физически. Эдди мог быть разыгрывающим в баскетбольной команде 1-й или 2-й лиги, мог играть корнербэка или защитника в футболе, может играть в теннис. От атлет от бога, такими рождаются, а не становятся». Наверное, даже хочется верить. Кличко – это как боксерская инкарнация команды NBA «Los Angeles Lakers». Кажется, у каждого клуба в лиге есть в запасе табличка «Beat LA!» (Победите Лос-Анджелес!), даже у самих «Лэйкерс», на тот случай если им придется играть с «Клипперс» (еще одна команда из Лос-Анджелеса). Таков удел тех, кто чуть больше чем следовало задержался на вершине. Поклонники Кличко, понятно, не согласятся, но что поделаешь. «Владимир и Виталий суперзвезды в Германии, пожалуй уровня ЛеБрона Джеймса или команды New York Yankees (бейсбол), - продолжает Гринберг. – Но американцам немецкий ЛеБрон интересен не больше, чем какой-нибудь французский Бретт Фавр». И то, что Кличко 14-2 в титульных боях и 12 побед у него досрочные – не поможет. Тем более что бои, по мнению американских обозревателей, ужасные. «Может, это выглядело сильно просто, - рассуждает в ответ Владимир. – Но те ребята, с которыми дрались я и Виталий – они хорошие боксеры, у них кое-что было. Сейчас у меня действительно проблемы с поиском соперников, особенно тех, с кем можно было бы встретиться в США. Я бы хотел, чтобы у меня был выбор, как у Мухаммеда Али в его время. Чем больше конкуренция, тем лучше для супертяжелого веса»… Чемберс, кстати, совсем не плох, это умный боксер, который знает, что делает в ринге. Это конкуренция. Но с коммерческой точки зрения он не нужен телеканалу: во-первых, это разница во времени – бой будет показан в США в 5-6 часов вечера, что рано, а во-вторых, вынужден в этот уик-энд соревноваться за зрителя со студенческим баскетбольным чемпионатом NCAA. И теперь трансляции боев Кличко также уходят в интернет. Поединок с Чемберсом в США можно посмотреть на Klitschko.com всего за $14.95. И так будет, пожалуй, только если Владимир или Виталий не встретятся с Дэвидом Хэйем, который умеет продавать себя и свои бои. «Эдди Чемберс лучше боксер, чем Хэй, - считает Владимир. – Хэй смешон. Отказался от боя со мной, затем от боя с Виталием. Затем признал, что хотел с самого начала встретиться с Валуевым, потому что для него это более простой бой… Так что у него было 12 скучнейших раундов против Валуева. Но, простите меня, Валуев – это настоящее фрик-шоу!»