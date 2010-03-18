Суд прояснил семейное положение братьев Березуцких

Останкинский суд Москвы, разбирающий иск футболистов ЦСКА и сборной России Алексея и Василия Березуцких к программе «Человек и закон», попросил братьев доказать, что каждый из них состоит в браке. 18 марта прошло предварительное слушание дела, а рассмотрение иска по существу начнется 28 апреля, сообщает Интерфакс. Как рассказал адвокат братьев Березуцких Александр Петров, при подготовке к суду он сказал, что в программе «Человек и закон», где был показан сюжет о нарушениях дисциплины футболистами сборной России, женатые игроки были охарактеризованы не с лучшей стороны. После этого суд попросил представить доказательства, что каждый из братьев Березуцких состоит в браке. Алексей и Василий Березуцкие подали иск о защите чести и достоинства и компенсации в размере 200 рублей к программе «Человек и закон» и ее ведущему Алексею Пиманову. Руководитель юридической службы ЗАО «Останкино» Сергей Кружалов заявил РИА Новости, что, по его мнению, в сюжете не были задеты честь и достоинство футболистов. Кружалов напомнил, что по поводу братьев Березуцких в сюжете была сказана лишь одна фраза, причем ее произнес не ведущий программы, а сотрудник отеля «Мариотт Гранд», у которого брали интервью. По словам Кружалова, футболисты должны были подать иск не к Пиманову, а к журналисту, сделавшему этот сюжет. Кружалов добавил, что в целом он и его клиенты не признают исковые требования. По его словам, все изложенные в программе «Человек и закон» факты подтверждаются свидетельскими показаниями. Однако Кружалов не уверен, что свидетелей удастся вызвать на процесс, так как «на них оказывается огромное давление».