Паралимпиада. Сборная Украины - пять медалей за один день

Сборная Украины за четвертый день соревнований завоевала пять медалей Паралимпийских игр-2010 в Ванкувере. Золотую медаль на дистанции 12,5 км выиграла лыжница Александра Кононова. Бронзовую награду на этой же дистанции завоевала еще одна украинка Юлия Батенкова, передает Лига. Серебряную медаль выиграла биатлонистка Елена Юрковская, став второй на дистанции 10 км. В гонке на дистанции 12,5 км украинский биатлонист Григорий Вовчинский завоевал серебряную награду, а Виталий Лукьяненко выиграл бронзу на такой же дистанции среди спортсменов с нарушениями зрения. На данный момент в активе украинской команды уже 12 медалей: три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых. Сборная Украины занимает третье место в общекомандном зачете. На первом месте сборная России - 23 награды (8-10-5), вторую строчку занимает команда Германии - 12 медалей (7-3-2). Напомним, что в третий день Паралимпиады в Ванкувере серебряную медаль в лыжных гонках вольным стилем завоевала украинка Юлия Батенкова-Бауман.