Российский паспорт поставит крест на выступлении Алиева за сборную Украины

Полузащитник Александр Алиев не сможет играть за национальную сборную Украины в случае получения российского гражданства. Об этом заявил первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко. «Алиев считает себя украинцем, у него соответствующее гражданство. Но в тот момент, когда футболист получит российский паспорт, он может позабыть о возможности сыграть за сборную Украины, потому что в главной команде страны могут выступать исключительно ее граждане», - сказал Стороженко, которого цитирует Лига со ссылкой на «Спорт-Экспресс в Украине». Вице-президент ФФУ также подчеркнул, что законодательство Украины исключает вероятность двойного гражданства любого из его субъектов. «Что же касается слов наставника Локомотива Юрия Семина о том, что российский паспорт не помешает Алиеву выступать в сборной Украины, то Юрий Павлович плохо знает законодательство нашей страны, исключающее вероятность двойного гражданства любого из его субъектов. Самый свежий пример - голкипер донецкого Металлурга Владимир Дишленкович. После получения украинского паспорта вратарь лишился возможности представлять сербскую сборную и не поедет на чемпионат мира в ЮАР», - отметил он. Напомним, ранее главный тренер «Локомотива» Семин заявил, что Алиев занимается оформлением российского паспорта, но при этом продолжит выступления за сборную Украины.