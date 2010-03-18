Алиев: Семин для меня как второй отец

Новобранец «Локомотива» Александр Алиев рассказал о процессе адаптации в московской команде и методах работы с подопечными главного тренера железнодорожников Юрия Семина. «С первых дней почувствовал себя в «Локо» так же комфортно, как в «Динамо». Все-таки Юрий Павлович Семин – мой любимый тренер. Во-первых, мне нравится, что он, как и я, любит техничный футбол. Во-вторых, этот человек поверил в меня, когда я играл в Киеве во второй команде. До сих пор вспоминаю, как он подошёл перед сборами и сказал: «Едешь с главной командой, работаешь и доказываешь, на что ты способен. Но знай, что у меня будет играть только сильнейший». Я сразу понял, что этот тренер не будет ставить в состав людей за прежние заслуги. Он для меня как второй отец. Он знает, где накричать, а где похвалить. Правда, меня он пока мало хвалил. Если Семин повышает голос, надо молчать и слушать. Тренер всегда довольно понятно объясняет, что и где я сделал не так. Юрий Павлович - очень хороший психолог», — цитирует Алиева »Прессинг».