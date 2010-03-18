Российский футбольный союз извинился перед украинскими арбитрами

Президент РФС Сергей Фурсенко принес извинения комитету арбитров федерации футбола Украины за инцидент, произошедший в феврале этого года в Турции, во время товарищеского матча «Анжи» с болгарской «Славией». Эту встречу обслуживал украинский судья Дмитрий Жуков, которому представители махачкалинского клуба нанесли побои за удаление на 60-й минуте футболиста «Анжи» Магомедова. Рефери принял решение прекратить встречу и увел команды с поля, однако позднее в судейскую с угрозами ворвались сотрудники «Анжи». Как сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на слова главы комитета арбитров ФФУ Вадима Шевченко, Сергей Фурсенко заверил, что РФС рассмотрит возможность применения санкций к «Анжи».