Абрамович выиграл суд у газеты

Итальянская газета La Repubblica должна будет напечатать опровержение и впредь не переиздавать клеветнические утверждения, наносящие вред репутации российского бизнесмена и владельца английского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича. «La Repubblica должна выплатить господину Абрамовичу денежную компенсацию за нанесенный моральный ущерб и возместить юридические издержки. Роман Абрамович намерен передать эти деньги на благотворительность», – говорится в сообщении пресс-службы подконтрольного Абрамовичу ООО «Миллхаус», передает «РИА«Новости». Иск был направлен против Editoriale Gruppo SpA, издателя газеты La Repubblica. Газета 3 мая 2009 года опубликовала статью «Черный год для Абрамовича: он проиграл яхту в покер», в которой содержалась ложная информация, наносящая вред репутации российского миллиардера. «Основным содержанием статьи были клеветнические утверждения о том, что у Абрамовича серьезные проблемы с азартными играми, которые угрожают его отношениям с Дарьей Жуковой. Якобы для покрытия игорных долгов он был вынужден отдать собственную яхту стоимостью полмиллиона евро», – говорится в релизе «Миллхаус». Представители бизнесмена не были заранее извещены о готовящейся публикации в газете. В противном случае ответчик был бы предупрежден о ложности данных утверждений, поясняет пресс-служба. В суде представители La Repubblica признали, что эти утверждения появились без каких-либо оснований и никогда не должны были быть опубликован и «выразили свои искренние извинения господину Абрамовичу за причиненные страдания и моральный ущерб». В пресс-службе «Миллхаус» отказались уточнить объем компенсаций и издержек, который будет выплачен Абрамовичу.