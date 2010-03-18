Ребров: «Рубин» должен проходить дальше

Бывший футболист «Рубина» украинец Сергей Ребров оценил шансы экс-одноклубников на выход в 1/4 финала Лиги Европы. «Думаю, «Рубин» должен проходить дальше. Если сравнивать с ЦСКА, то, считаю, команда Курбана Бардыева выглядит предпочтительнее перед ответным матчем в Германии и шансов у них больше, чем было у армейцев перед игрой с «Севильей». Команда сейчас на подъеме. «Рубин» – чемпион России и должен подтверждать это звание. Казанцы успешно стартовали в российской Премьер-лиге. Понятно, что команда будет играть на контратаках, но именно этот стиль игры им удается лучше. «Рубин» всегда хорошо играет на выезде. Хоть счет и устраивает немцев, вряд ли они будут играть на его удержание. При своих болельщиках они захотят показать атакующий футбол, и это может сыграть на руку «Рубину», – цитирует футболиста «Спорт.com.ua»