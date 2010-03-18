Формула-1. Алонсо: Масса мне не враг

После Гран-при Бахрейна пилот команды «Феррари» Фернандо Алонсо и президент Лука ди Монтеземоло дали свои комментарии по поводу соперничества пилотов Скудерии, как в рамках последнего уик-энда, так и в общем в предстоящем сезоне. «На первом месте интересы команды, и только потом пилотов», – цитирует ди Монтеземоло Motorsport. В свою очередь, Алонсо заметил, что не стоит обращать внимание на ситуацию с обгоном Массы на трассе в Сахире. «Думаю это не столь важно. Фелипе мне не враг. У нас одинаковые машины, будут гонки, в которых будет выигрывать один, а в других – другой», – цитирует Алонсо Motorsport.