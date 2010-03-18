Букмекеры: «Севилья» - явный фаворит в матче с ЦСКА

В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» – ЦСКА (первый матч – 1:1) букмекеры полагают, что армейцам вряд ли удастся пройти в следующий раунд. Большинство крупных контор установили на выход испанцев в четвертьфинал коэффициент 1,2-1,25, на проход ЦСКА – 3,75-4,0. К примеру, Bwin предлагает следующие котировки: проход «Севильи» – 1,2, проход ЦСКА – 4,0. Победа хозяев в предстоящей игре оценивается коэффициентом 1,5, ничья – 3,9, успех армейцев – 6,3. Наиболее вероятные результаты – 1:0 (5,0) и 2:0 (5,3). Самые высокие шансы открыть счет в игре имеют игроки испанской команды Луис Фабиано (4,3), Альваро Негредо (5,0) и Фредерик Кануте (5,5). Линия «Марафона» такова: победа «Севильи» – 1,5, ничья – 4,1, победа ЦСКА – 5,5. Выход хозяев поля в 1/4 финала – 1,23, проход российского клуба – 3,8.