В Севилье задержали двух болельщиков ЦСКА

Силы правопорядка Севильи задержали в городе перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и московским ЦСКА двоих болельщиков российского клуба, передает испанская газета Marca. По информации издания, один из них оказался армянином и гражданином Армении, другой – русским. Они оба направлялись к стадиону «Рамон Санчес Писхуан», но на одной из улиц города столкнулись с болельщиками «Севильи». Между ними началась перебранка, в результате чего русский вынул пистолет. После этого завязалась потасовка, в которую вмешались подъехавшие силы правопорядка. Оба болельщика ЦСКА были задержаны, и после проверки документов оказалось, что гражданину Армении въезд в Испанию был запрещён. У русского таких проблем не было. Чемпионат.ру