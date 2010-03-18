Болт откроет сезон в Европе забегом на 300 метров

Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Усэйн Болт планирует открыть европейский сезон 27 мая в Остраве на международном турнире Golden Spike. Болт в четвертый раз будет стартовать в Чехии и впервые побежит неформатную дистанцию – 300 метров. За свое участие Болт получит 300 тысяч евро. «Если будет хорошая погода, то я надеюсь показать быстрое время. Я специально подготовлюсь к этой дистанции», – цитирует Болта TrackAlerts. Напомним, что мировое достижение на 300-метровке принадлежит великому американцу Майклу Джонсону (30,85). СПОРТ СЕГОДНЯ