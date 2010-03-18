Адвокат: Не знаю, как оказался кандидатом на пост наставника сборной России

Голландский специалист Дик Адвокат опроверг наличие у него предложения от Российского футбольного союза (РФС) возглавить сборную России. Накануне российские СМИ сообщили о том, что он считается главным кандидатом в преемники уходящему Гусу Хиддинку, и соответствующее соглашение может быть заключено уже в апреле. «Но я понимаю, отчего мое имя присутствует в списке кандидатов на этот пост, - цитирует «РИА«Новости» заявление тренера, сделанное в интервью местному изданию De Telegraaf. - В петербургском «Зените» я проработал очень удачные годы». С 2006 по 2009 годы Адвокат возглавлял «Зенит», президентом которого был нынешний глава РФС Сергей Фурсенко, и выиграл с питерским клубом чемпионат России (2007), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008). В 2008 году Адвокату было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Специалист, сейчас стоящий у руля голландского «Алкмара» и сборной Бельгии, в минувшие выходные заявил в интервью голландскому телевидению, что не намерен продлевать контракт с клубом, который истекает этим летом, и хочет сосредоточиться на работе в сборной. «Я не хочу оставаться в клубном футболе, - признался 63-летний специалист. - Да, я не могу прожить без игры, но работать семь дней в неделю, приезжая в клуб к девяти часам утра, мне уже не под силу». В Бельгийском королевском союзе футбольных обществ также не располагают информацией, что Адвокат может заключить соглашение с РФС и возглавить сборную России. Контракт с бельгийской ассоциацией футбола, согласно которому Адвокат получает чуть больше 500 тысяч евро в год, истекает в январе 2012 года. Однако в соглашении прописана сумма неустойки на случай разрыва соглашения, которая составляет порядка миллиона евро.