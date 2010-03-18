Агасси не будет наказан за употребление запрещенных препаратов

Президент ITF Франческо Риччи-Битти заявил, что «дело Агасси» закрыто и несмотря на апелляции со стороны WADA, наказание задним числом невозможно, а срок давности давно истек. «АТР – единственная организация, которая могла бы пролить свет на то, что случилось, но уже слишком поздно. Запросы WADA к АТР закончились безрезультатно. Как член исполнительного комитета WADA, я конечно разочарован тем, что Агасси – великий, харизматичный игрок – решился на публикацию таких откровений. Наверняка у него были на то свои причины, но мне трудно их понять. С точки зрения спорта, все это очень досадно. Я думаю, что этим он навредил нашему спорту», – цитирует Риччи-Битти Telegraph. Напомним, что в своей недавно вышедшей автобиографической книге Open Агасси признался в том, что в 1997 году, будучи действующим игроком, употреблял запрещенные препараты. Turnir.com.ua со ссылкой на telegraph.co.uk