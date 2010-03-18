Валуев будет рассказывать с телеэкрана о своей тяжелой жизни

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA россиянин Николай Валуев заключил контракт с телеканалом Discovery. Российский боксёр будет одним из ведущих цикла программ, посвящённых грандиозным сооружениям и невероятным инженерным решениям. Помимо рассказа о зданиях спортсмен планирует на личном примере показать, как тяжело живётся большим людям в мире стандартных вещей, передает Чемпионат.ру. В одной из передач Николай Валуев продемонстрирует, насколько неудобно человеку с его габаритами позавтракать, используя обычные аксессуары на кухне. Так, крошечной чашечки кофе хватает боксеру лишь на полглотка, тарелочка не может вместить нужной ему порции, крошечная ложка вызывает у него лишь улыбку. «Сидеть на стуле устал, - отметил Валуев, поднимаясь из-за стола после очередного дубля. – А вообще съёмки для меня - работа уже привычная. У Филиппа Янковского в «Каменной башке» приходилось сниматься и по 10 часов в день».