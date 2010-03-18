Питер: Я более достоин поединка с Кличко, чем Поветкин

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе нигериец Сэмюэл Питер, который 13 марта одержал победу над доминиканцем Нэги Агилерой, заявил, что готов драться с Александром Поветкиным или Владимиром Кличко. «Пусть Поветкин дерётся с Кличко или заткнётся и уступит мне дорогу. Я более достоин поединка с Владимиром Кличко. Я следующий в очереди после Поветкина. Я готов вернуть титул чемпиона и отомстить за все свои поражения. Надеюсь, что Кличко победит Чемберса. Но если этого не случится, я с удовольствием встречусь на ринге с Эдди», - приводит слова Питера Чемпионат.ру со ссылкой на BoxingScene.