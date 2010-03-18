Абрамович будет делать в «Челси» революцию

В лондонском «Челси» грядут большие перемены, сообщает испанская газета AS. По информации газеты, они имеют своей предпосылкой провал команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Изменения не коснутся тренерского штаба, однако полетят головы многих игроков. В первую очередь будут приобретены такие игроки, как Фернандо Торрес и Франк Рибери. Издание отмечает, что форвард сборной Испании является давней мечтой владельца клуба Романа Абрамовича. Затем упоминаются имена Серхио Агуэро и полузащитника португальской «Бенфики» Анхела ли Марии. AS напоминает, что Абрамович ранее заявлял о том, что не намерен больше тратиться на приобретения футболистов, а клуб будет стремиться к самоокупаемости. Однако затем переменил своё мнение. Олигарх готов раскошелиться, если цена и футболист соответствуют друг другу, передает Чемпионат.ру.