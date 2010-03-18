Хаусвальд объявила об уходе из спорта

Немецкая биатлонистка Симоне Хаусвальд объявила о скором уходе из спорта после победы в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Гонка состоялась 18 марта, Хаусвальд заняла на ней первое место, не допустив ни одного промаха. Второй стала белоруска Дарья Домрачева, третьей - шведка Анна-Карин Улофссон-Зидек, сообщает AFP. По словам 30-летней Хаусвальд, она завершит карьеру в конце марта по окончании последнего (девятого) этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске. За свою карьеру немецкая биатлонистка выиграла две бронзовые олимпийские медали. На Играх-2010 в Ванкувере она стала третьей в гонке преследования и в эстафете. Что касается выступления российских биатлонисток в спринтерской гонки в Холменколлене, то лучшей из них стала Яна Романова, занявшая четвертое место. Светлана Слепцова стала седьмой, Анна Богалий-Титовец - восьмой, Ольга Зайцева - 16-й, Анна Булыгина - 32-й, Екатерина Юрлова - 38-й. Позднее 18 марта в Холменколлене состоится мужская спринтерская гонка. 20 марта пройдут две гонки преследования, а 21 марта - два масс-старта. «Лента.ru»