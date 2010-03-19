Умер лучший футзалист ХХ века

Президент московского мини-футбольного клуба «Динамо-Ямал» Константин Еременко скончался на 40-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах столицы. По словам собеседников агентства, причиной смерти известного российского спортсмена стала сердечная недостаточность. В четверг, 18 марта, Константин Еременко играл в футбол на Малой спортивной арене «Динамо». В 18:30 ему стало плохо. На «скорой помощи» президента МФК «Динамо» доставили в Боткинскую больницу, однако врачам не удалось его реанимировать. Константин Еременко родился 5 августа 1970 года в Днепропетровске. В 1995 году он окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, а в 2005 году - Академию труда и социальных отношений. С 1988 по 1990 годы Еременко выступал в большом футболе. В 1990 году он перешел в МФК «Механизатор». В 1991 году Еременко стал игроком МФК «Дина». В составе этого клуба он восемь раз становился чемпионом России. Кроме того, Константин Еременко является семикратным обладателем Кубка России, трехкратным победителем турниров Европейских чемпионов, а также обладателем Межконтинентального кубка 1997 года и чемпионом Европы 1999 года. На протяжении семи лет (с 1992 по 1998 годы) его признавали лучшим футболистом сезона. Еременко признан лучшим игроком в мини-футбол XX века. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной России по мини-футболу - на его счету 122 забитых мяча в 66 матчах. Помимо этого Константин Еременко установил рекорд, забив в общей сложности 1132 мяча в официальных матчах. Карьеру футболиста Еременко завершил в 2001 году. В 2002 году он стал президентом МФК «Динамо-Ямал», с которым шесть раз становился чемпионом России. В 2004 году Константин Еременко стал сенатором от Воронежской области в Совете Федерации. gazeta.ua по материалам Лента