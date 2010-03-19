Украинского арбитра пожизненно отстранили от футбола

По результатам расследования, проведенного немецкой полицией в связи с футбольной коррупцией, дисциплинарный комитет УЕФА решил дисквалифицировать троих арбитров, среди которых оказался украинец Олег Орехов. А вот болгарский судья Антон Генов оправдан после расследования, связанного с нелегальными ставками, сообщает rambler.ru. Уполномоченный УЕФА заявил, что Орехов обвиняется в нарушении «принципов лояльности и добросовестности», но не уточнил, за какой именно матч или матчи был дисквалифицирован украинец. Хорватский букмекерский синдикат подозревают в подкупе игроков, тренеров, судей и других должностных лиц для влияния на исходы матчей, и, как полагают, в обороте было, по меньшей мере, 10 миллионов евро. Бохумская полиция расследовала более, чем 200 матчей в 11 странах мира. Президент УЕФА Мишель Платини приветствовал решение Контрольно-дисциплинарной инстанции: «Я обещал принять решительные меры против любых структур, которые занимаются в футболе коррупцией или организацией договорных матчей». УЕФА пожизненно запретил Орехову заниматься любой деятельностью связанной с футболом. gazeta.ua по материалам Террикон