Умер болельщик ПСЖ, избитый в ходе столкновения с фанатами «Марселя»

17 марта скончался болельщик ПСЖ, получивший серьезные травмы головы в ходе уличных столкновений после матча 26-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:3), сообщает СР. Известно, что последние несколько недель пострадавший провел в местной больнице в состоянии комы. Полиция Парижа не стала раскрывать личность погибшего, отметив лишь, что это был 38-летний болельщик ПСЖ. Президент парижской команды Робин Лепруа заявил, что клуб в связи с этим инцидентом не будет продавать билеты своим болельщикам на выездные матчи до конца сезона. «У нас просто нет выбора. Мы будем принимать необходимые меры безопасности, которые не нравятся большинству болельщиков, но это вынужденные действия, направленные на улучшение обстановки на матчах», – отметил Лепруа. СПОРТ СЕГОДНЯ