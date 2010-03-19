Формула-1. Руководство трассы в Монце хочет продлить контракт до 2021 года

Руководство автодрома в Монце полагает, что сможет добиться дальнейшего продления контракта с Берни Экклстоуном до 2021 года. Напомним, вчера было объявлено о том, что город будет принимать Гран-при Италии до 2016 года. «Продление контракта до 2016 года – отличные новости, но уже с завтрашнего дня мы начнем работать над его дальнейшим продлением до 2021 года», – цитирует мэра Монцы Марко Мариани Motorsport. Кроме того, итальянец заявил, что не поддерживает идеи о сосуществовании Гран-при Италии и Гран-при Рима в календаре «Формулы-1». Мэр Рима возразил, что два подобных события лишь поспособствовали развитию итальянского туризма. СПОРТ СЕГОДНЯ