Новое руководство Федерации фигурного катания на коньках России изберут в июне

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев сообщил, что новое руководство ФФККР будет избрано в начале июня на отчетно-выборной конференции. «18 марта состоялся исполком Федерации фигурного катания на коньках России, на котором был заслушан отчет об итогах выступления российских фигуристов на XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Исполком принял решение о проведении 4 июня сего года отчетно-выборной конференции, где будут избраны руководящие органы федерации», – рассказал президент. При этом Писеев не стал отвечать на вопрос относительно своего будущего на посту президента Федерации, сообщает РИА Новости.