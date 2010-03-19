Российская синхронистка дисквалифицирована за допинг

Российская синхронистка Ксения Ивлиева дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного препарата фуросемида, пишет издание «Советский спорт». Ивлиева не прошла допинг-тест 12 ноября 2009 года во время чемпионата России по синхронному плаванию, а решение о ее отстранении приняла Федерация синхронного плавания России. Российская антидопинговая организация (РУСАДА) пока не получила официальных документов по делу Ивлиевой из национальной Федерации синхронного плавания. Другие подробности дисквалификации российской спортсменки, пока неизвестны. Как отмечает «Советский спорт», фуросемид является препаратом для похудания, который входит в список запрещенных веществ. «Лента.ru»