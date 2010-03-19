Абрахам: Лучше умру на ринге, но не проиграю

Артур Абрахам (31-0, 25КО), которому 27 марта в рамках второго тура турнира Super Six предстоит провести бой против американца Андре Диррелла (18-1, 13КО) рассказал о подготовке к этому бою, о своем противнике, а также прокомментировал ситуацию с переносом боя из-за травмы спины Диррела. О подготовке к бою с Диррелом: «Я отлично готов к предстоящему поединку и нахожусь в прекрасной физической форме. Мы проводили тренировки дважды в день, и я очень доволен результатами проделанной работы». О переносе поединка: «Я не знаю всех подробностей травмы Андре и конечно желаю ему скорейшего выздоровления. Но все-таки мне кажется тут дело не в спине, а в психологии, а точнее в голове и сердце». О сопернике: «Диррел не простой соперник, но его можно и нужно побеждать. Он не любит жесткий бокс, а это моя стихия. То, что бой пройдет в США меня не пугает, а ему добавит не уверенности, а нернвозности. У меня есть один принцип – я лучше умру на ринге, но не проиграю», – цитирует Артура Абрахама Eastsideboxing.com. СПОРТ СЕГОДНЯ