Двукратная чемпионка мира Сильви Бекар объявила о завершении карьеры, последним ее стартом станет чемпионат Франции 3-5 апреля. «Еще по ходу сезона приняла решение уйти из спорта. Я уже говорила с теми, кто также завершает карьеру в этом сезоне: наступает смена поколений. Все биатлонистки моего возраста ждали Олимпиады в Ванкувере, после чего уходят – это нормальное явление. Сейчас хочу идти дальше, родить ребенка – мое время в биатлоне ушло. От биатлона у меня останутся только хорошие воспоминания – медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Биатлон – хорошая школа жизни, я познакомилась со многими людьми. У нас сильная команда, но остальные – слишком молоды, я же слишком стара», – цитирует Бекар Ski Chrono. СПОРТ СЕГОДНЯ