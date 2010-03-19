У Ковалайнена появился личный спонсор

Финская компания Fonecta подписала контракт с Хейкки Ковалайненом и станет личным спонсором гонщика в сезонах 2010 и 2011 года с возможностью продления. Fonecta специализируется на медийном бизнесе, её годовой оборот в 2009-м составил 185 миллионов Евро. Стоимость контракта с Хейкки не афишируется, но он будет активно участвовать в рекламных компаниях и маркетинговых акциях Fonecta... Хейкки Ковалайнен: «Я рад чувствовать причастность к миру цифровых и социальных СМИ, которые сейчас очень востребованы. Fonecta – один из самых сильных и развивающихся брендов в Финляндии, мы будем сообща двигаться дальше». F1News.Ru