Латвийский баскетболист с женой попали в аварию под Красноярском

Латвийский центровой «Енисея» Каспарс Камбала и его супруга Ронда Тифани попали в аварию на трассе под Красноярском. Водитель «Форда Мондео», в котором также находилась латвийская пара, уснул за рулем, и автомобиль врезался в груженый лесовоз, сообщает LifeSports. Баскетболист с женой отказались от медицинской помощи на месте, хотя Камбала получил сотрясение мозга. «Ситуация не критичная. Каспарс сейчас приходит в себя в домашних условиях. Он сможет приступить к тренировкам уже в понедельник. Но только с разрешения врача», – рассказала пресс-атташе «Енисея» Виктория Ащук. СПОРТ СЕГОДНЯ