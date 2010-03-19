Клийстерс стала официальным представителем Citizen Watch Company

Действующая чемпионка US Open бельгийка Ким Клийстерс заключила контракт с компанией Citizen Watch и стала официальным представителем Citizen Signature timepiece collection. «Я горжусь тем, что буду представлять Citizen Watch Company. Компания давно сотрудничает с US Open, часы этого бренда являются официальным хронометром этого турнира, так что партнерство с Citizen – естественный выбор для меня. Страсть всегда была важной составляющей моей игры, с такой же страстью создана и коллекция Citizen Signature», – цитирует Клийстерс prnewswire.com