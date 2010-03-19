Тура Бергер: Обидно, если Флатланд завершит карьеру

Олимпийская чемпионка Тура Бергер прокомментировала заявление напарницы по сборной Анн Кристин Флатланд о возможном уходе из спорта. «Будет обидно, если она перестанет выступать, ей следует продолжить карьеру. Чем больше людей соревнуются, тем лучше. Мы вдвоем очень хорошо тренировались последние несколько лет, многому научились друг у друга. У нее неплохой опыт в Кубке мира, Анн Кристин была на подиуме, но не одерживала побед, она может сделать это в следующем году. Но я поддержу решение любое решение, потому что это ее выбор», – приводит слова Бергер VG. СПОРТ СЕГОДНЯ