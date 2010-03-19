Новость о пожизненной дисквалификации застала Орехова заграницей

В четверг, 18 марта, на сайте УЕФА появилась информация о пожизненной дисквалификации украинского арбитра Олега Орехова, 42 года. Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА пожизненно запретила судьи заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Орехова признали виновным в нарушении статьи 5 дисциплинарного кодекса УЕФА, в котором говорится о принципах соблюдения законов и честности. Решение КДИ может быть обжаловано в течение трех дней после его обнародования. За комментарием Gazeta.ua обратилась к председателю комитета арбитров Федерации футбола Украины Вадиму Шевченко. «Сейчас Орехов находится заграницей. Завтра он должен вернуться в Украину. Пока мне трудно комментировать эту информацию, ведь о дисквалификации сообщил Интернет. Сейчас я в Полтаве (сегодня состоится матч «Ворскла» - «Таврия») В понедельник буду в Киеве, тогда можно будет сказать конкретнее». В текущем розыгрыше Лиги Европы Орехов обслуживал матчи «Аустрия» - «Войводина» (4:2), «Эльфсборг» - «Лацио» (1:0), «Вентспилс» - «Херенвен» (0:0) и «Базель» - ЦСКА София (3:1). gazeta.ua